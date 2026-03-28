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Se conoce video de ataque sicarial en Medellín que dejó dos muertos

Las primeras hipótesis apuntan a que la balacera ocurrió por una confrontación entre dos grupos delincuenciales que se disputan su influencia en Castilla.

  • Fotogramas del video de seguridad que captó el ataque ocurrido en un parqueadero del barrio Toscana. FOTOS: Cortesía Denuncias Antioquia
    Fotogramas del video de seguridad que captó el ataque ocurrido en un parqueadero del barrio Toscana. FOTOS: Cortesía Denuncias Antioquia
El Colombiano
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hace 34 minutos
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Una cámara de seguridad captó el ataque sicarial ocurrido el pasado jueves en el noroccidente de Medellín y dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro capturadas.

En las imágenes, que son materia de investigación por parte de las autoridades, logra verse el momento en el que dos hombres entraron en motocicleta a un parqueadero del barrio Toscana, en el que ocurrieron los hechos hacia las 3:30 de la tarde del pasado jueves 26 de marzo.

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Mientras huían de sus atacantes, en el video se aprecia cómo las víctimas se caen de su vehículo y segundos después son atacadas con un arma de fuego que portaba uno de los homicidas.

En medio de la confusión, varias personas que estaban en el lugar comenzaron a correr en todas direcciones para ponerse a salvo.

Luego de que una de las víctimas fuera ultimada, en las imágenes se aprecia cómo uno de los atacantes dispara varios tiros al aire antes de emprender la huida.

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Según informaron las autoridades aquel día, el ataque, ocurrido en un establecimiento de la carrera 64C con la calle 113, se presume habría estado motivado por una confrontación entre grupos armados con presencia en la comuna 5 (Castilla).

Las primeras hipótesis apuntan a que en total habrían sido cuatro atacantes que pertenecerían al grupo delincuencial Los Triana, quienes habrían atentado contra dos presuntos integrantes del grupo delincuencial La Paralela.

Tras enterarse de la balacera, las autoridades desplegaron un operativo relámpago, en el que lograron detener a cuatro sospechosos y además incautaron tres armas de fuego que se presume habrían sido utilizadas en el ataque: un fusil 5.56, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38.

Tanto los detenidos como el material incautado quedaron a disposición de la justicia para esclarecer lo ocurrido.

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