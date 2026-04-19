Video: adulta mayor muere tras ser arrollada en Medellín por un menor de edad sin licencia

Un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida y tres más heridas, incluyendo al conductor del vehículo implicado, un menor de edad que, según las autoridades, no tiene licencia de conducción, el pasado viernes 17 de abril en Medellín, en el corregimiento de San Cristóbal.
En videos captados por cámaras de seguridad del sector, se puede apreciar cómo una mujer con blusa clara y pantalón oscuro va caminando por el borde de la vía y pasa por lo que sería un gimnasio. Tres segundos después, lo que era un escenario normal y sin ninguna novedad se convirtió en un panorama desolador.