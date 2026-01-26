¿Qué hacían ediles pidiendo entradas gratis para el Parque Norte en Medellín?

Una gestión para buscar pases de entrada gratis al Parque Norte suscitó una denuncia por parte de una veeduría contra una edil de San Antonio de Prado, pues afirman que las entradas tenían como destino no a los miembros de la comunidad en general sino en particular a los integrantes de una iglesia a la que asiste la líder comunitaria.
La queja fue interpuesta por la Veeduría Medellín Avanza, cuyo representante legal es Daniel Esteban Salazar, quien en el pasado reciente ha documentado hechos presuntamente irregulares como la supuesta “vaca” que estaba haciendo el exalcalde Daniel Quintero para pagar su defensa, o la presunta omisión de la exsecretaria de Gobierno durante el periodo anterior en la Alcaldía, María Camila Villamizar, al no publicar sus declaraciones de renta de 2019 y 2020. Pero igualmente ha encabezado denuncias como la hecha por el inusitado aumento del predial en Prado en el año 2023 o el incumplimiento en las obras de remozamiento de la cancha Cuatro Vientos, en el sector de Los Colores.
Resulta que fue la misma veeduría en cabeza de Salazar la que radicó una queja a mediados de agosto pasado, que sin embargo ha permanecido inédita, contra varios integrantes de la Junta Administradora Local de San Antonio de Prado por lo que considera un hecho que habría servido a intereses particulares con recursos de la administración de Medellín.
Según el texto enviado a la Procuraduría, Personería, Contraloría y Fiscalía, e incluso a la ASI y el Partido Liberal, se podrían haber cometido conductas punibles como el uso indebido de bienes públicos, falsedad ideológica en documento público, supresión u ocultamiento de correos institucionales y conflicto de intereses.