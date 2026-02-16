Representantes de 60 universidades de 15 países están en Medellín para seducir a estudiantes de 9, 10 y 11

Desde este lunes 16 y hasta el jueves 19 de febrero, Medellín es el escenario de una feria académica única en la ciudad. Bajo el nombre de International College Tour 2026, representantes de más de 60 universidades provenientes de 15 países aterrizaron en el Valle de Aburrá con el objetivo de captar el talento de los estudiantes de bachillerato (grados 9°, 10°, 11° y 12°) y mostrarles que el salón de clases puede estar en cualquier lugar del mundo.
La iniciativa marca un hito en la ciudad al ser el resultado de la unión de cuatro colegios líderes en educación internacional: el Marymount, el Colegio Británico de Envigado, The Columbus School y el Colegio Cumbres. Cada día, la feria rota su sede entre estas instituciones, propiciando un contacto directo entre los estudiantes y los directores de admisiones de universidades de latitudes tan diversas como España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Australia, Estados Unidos, Canadá y Brasil.