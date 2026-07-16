La final del Mundial, un lujo para pocos: la boleta más barata cuesta $27 millones y la más cara supera los $88 millones

Asistir a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se convirtió en un privilegio al alcance de muy pocos. La enorme expectativa que ha generado el duelo por el título disparó el precio de las entradas en el mercado de reventa, donde conseguir un lugar en el MetLife Stadium exige desembolsar cifras que rompen cualquier precedente.
De acuerdo con los valores que se observan en las plataformas de reventa y que también aparecen reflejados en imágenes compartidas en redes sociales, la entrada más económica ronda los 8.400 dólares, cerca de 27 millones de pesos colombianos, mientras que las ubicaciones más exclusivas alcanzan 27.276 dólares, equivalentes a unos 88 millones de pesos.