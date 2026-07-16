Estudio de Hidroituango: adelantar la hora generaría ahorro diario de energía del 2%

Ante la inminente llegada de un fenómeno de El Niño severo y la estrechez operativa del Sistema Interconectado Nacional, la Sociedad Hidroituango presentó un estudio técnico este jueves en el que explica el porqué el país está ante una “tormenta perfecta” por la coincidencia de siete factores críticos y justifica con datos la necesidad de un “horario de emergencia energética”.
Esta propuesta consiste en adelantar temporalmente una hora los relojes en todo el territorio nacional con el objetivo de desplazar y aplanar el pico de la demanda, que ocurre entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m.
La justificación técnica es clara: al mover las actividades diarias hacia una franja con mayor iluminación natural y mayor disponibilidad de generación solar, se reduciría la potencia máxima requerida en las horas críticas de la noche. Según las estimaciones, este cambio permitiría un ahorro diario cercano al 2% sobre la demanda.
Este ahorro preservaría el agua de los embalses y disminuiría el uso de combustibles fósiles costosos, aumentando el margen de reserva del sistema.
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Desde el punto de vista económico, evitar un racionamiento es vital. Investigaciones del Banco de Bogotá, citadas por el estudio de Hidroituango, señalan que una sola hora de apagón diario le costaría al país entre $175.000 millones y $204.000 millones.
Socialmente, la medida busca proteger a los sectores más vulnerables, hospitales y colegios, además de mejorar la seguridad en los desplazamientos vespertinos y fomentar una cultura nacional de ahorro.
La Sociedad enfatiza que esta acción debe ser temporal, anticipada y reversible, inspirada en la lección histórica de la Hora Gaviria, pero aplicada preventivamente en 2026 antes de que el corte de luz sea inevitable.