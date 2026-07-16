Joe Biden rompe el silencio y revela por qué renunció a buscar la reelección en EE. UU.

Joe Biden volvió a ser noticia tras publicar un video en sus redes sociales en el que anunció la llegada de sus próximas memorias presidenciales, un libro en el que promete explicar algunas de las decisiones más importantes que tomó durante su mandato en Estados Unidos.
La obra, titulada “Prométeme, América”, llegará al mercado el próximo 17 de noviembre de 2026 y, según explicó el exmandatario, estará centrada en los desafíos que enfrentó el país durante su administración y en las razones detrás de sus principales decisiones políticas.
En el video difundido en X, Biden aseguró que el libro abordará momentos determinantes de su presidencia, entre ellos el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 por seguidores de Donald Trump, la guerra en Ucrania y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.