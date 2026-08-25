Capturaron a tres personas por el homicidio de un hombre durante el robo de un celular en el centro de Medellín

A Juan Pablo Villa Rojas, de 35 años, le robaron su celular en medio de un hecho en el que habrían participado varias personas en una calle del barrio San Benito, en el centro de Medellín. Tras el hecho delictivo, este hombre buscó a sus victimarios y, al acusar a tres personas del hurto, tuvo un altercado que le costó la vida. La muerte de este hombre ocurrió en la carrera 53 con la calle 52, en el barrio San Benito, en el centro de Medellín, luego de que, en medio de una riña con tres personas, recibió heridas con un cuchillo. La Policía lo alcanzó a trasladar al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, tanto el hurto como el posterior homicidio quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la línea 123, las cuales fueron clave para esclarecer ambos hechos. Entérese: Semana violenta contra las mujeres en Antioquia: cuatro fueron asesinadas, al parecer, por sus parejas Al ocurrir la muerte de Villa Rojas, con apoyo de estos dispositivos, se comenzó a hacer un seguimiento a quienes estarían implicados en el ataque al fallecido y que escaparon a pie, intentando escabullirse entre el tumulto regular en el centro de Medellín. El coronel Julián Alonso Gil, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que “se realizó una trazabilidad mediante más de seis cámaras de seguridad, siguiendo los desplazamientos del presunto agresor y sus acompañantes. La articulación entre la información obtenida mediante videovigilancia y la reacción de las patrullas permitió establecer su ubicación”. Le puede interesar: Lo condenaron a 16 años de cárcel por asesinar a un joven que bailó con su expareja en Medellín Por estos hechos fueron capturados una mujer de 46 años y dos hombres de 38 y 43 años, quienes estarían implicados en el presunto hurto, además de que uno de los hombres capturados será procesado por el delito de homicidio.

A todos ellos los presentaron ante un juez de control de garantías para que respondan por hurto y homicidio, y si bien no aceptaron responsabilidades de estos hechos, el togado determinó enviarlos a prisión mientras avanza el proceso judicial. Este año se han registrado 172 homicidios en Medellín, 48 casos menos que en 2025, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc); de estos casos, 13 estarían relacionados con hurtos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes