Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Capturaron a tres personas por el homicidio de un hombre durante el robo de un celular en el centro de Medellín

El asesinato de un hombre de 35 años en el barrio San Benito se produjo luego de que le robaran su celular y la víctima procediera a reclamarle, al parecer, a los capturados.

  • Los detenidos son una mujer de 46 años y dos hombres de 38 y 43 años. A estas personas las señalan de asesinar a Juan Pablo Villa Rojas, de 35 años, quien les habría reclamado por el hurto de un celular. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
    Los detenidos son una mujer de 46 años y dos hombres de 38 y 43 años. A estas personas las señalan de asesinar a Juan Pablo Villa Rojas, de 35 años, quien les habría reclamado por el hurto de un celular. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

A Juan Pablo Villa Rojas, de 35 años, le robaron su celular en medio de un hecho en el que habrían participado varias personas en una calle del barrio San Benito, en el centro de Medellín. Tras el hecho delictivo, este hombre buscó a sus victimarios y, al acusar a tres personas del hurto, tuvo un altercado que le costó la vida.

La muerte de este hombre ocurrió en la carrera 53 con la calle 52, en el barrio San Benito, en el centro de Medellín, luego de que, en medio de una riña con tres personas, recibió heridas con un cuchillo. La Policía lo alcanzó a trasladar al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, tanto el hurto como el posterior homicidio quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la línea 123, las cuales fueron clave para esclarecer ambos hechos.

Entérese: Semana violenta contra las mujeres en Antioquia: cuatro fueron asesinadas, al parecer, por sus parejas

Al ocurrir la muerte de Villa Rojas, con apoyo de estos dispositivos, se comenzó a hacer un seguimiento a quienes estarían implicados en el ataque al fallecido y que escaparon a pie, intentando escabullirse entre el tumulto regular en el centro de Medellín.

El coronel Julián Alonso Gil, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que “se realizó una trazabilidad mediante más de seis cámaras de seguridad, siguiendo los desplazamientos del presunto agresor y sus acompañantes. La articulación entre la información obtenida mediante videovigilancia y la reacción de las patrullas permitió establecer su ubicación”.

Le puede interesar: Lo condenaron a 16 años de cárcel por asesinar a un joven que bailó con su expareja en Medellín

Por estos hechos fueron capturados una mujer de 46 años y dos hombres de 38 y 43 años, quienes estarían implicados en el presunto hurto, además de que uno de los hombres capturados será procesado por el delito de homicidio.

A todos ellos los presentaron ante un juez de control de garantías para que respondan por hurto y homicidio, y si bien no aceptaron responsabilidades de estos hechos, el togado determinó enviarlos a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Este año se han registrado 172 homicidios en Medellín, 48 casos menos que en 2025, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc); de estos casos, 13 estarían relacionados con hurtos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué pasó con Juan Pablo Villa Rojas en el barrio San Benito de Medellín?
Juan Pablo Villa Rojas, de 35 años, murió después de recibir heridas con un cuchillo durante una riña con tres personas a quienes había señalado por el robo de su celular. Fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, pero llegó sin signos vitales.
2. ¿Por qué asesinaron a Juan Pablo Villa Rojas?
El homicidio se habría producido después de que Villa Rojas buscara a las personas que, según él, le habían robado el celular. Tras encontrarlas, se presentó una riña en la que resultó herido con un arma cortopunzante. La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales.
3. ¿Dónde ocurrió el homicidio de Juan Pablo Villa Rojas?
El crimen ocurrió en la carrera 53 con calle 52, en el barrio San Benito, en el centro de Medellín, después del altercado entre la víctima y las personas que presuntamente estarían relacionadas con el hurto de su teléfono.

Temas recomendados

Orden público
Seguridad ciudadana
Hurto
Violencia
Homicidio
seguridad
Asesinato
Robo
Homicidios
criminal
Medellín
Centro de Medellín
Comuna 10
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos