Asamblea de Comfenalco Antioquia se mantiene para el 31 de agosto, tras choque entre nuevo interventor y director (e)

Una disputa jurídica y administrativa enfrenta a Juan Pablo Morales Calle, director (e) de Comfenalco Antioquia, y Fabián Mayor, nuevo agente especial de intervención del Gobierno De la Espriella, por el futuro de la caja de compensación y la realización de una Asamblea General Extraordinaria prevista para el 31 de agosto y que definirá el nuevo órgano directivo.
El choque comenzó después de que Mayor asumiera el cargo el 19 de agosto de 2026 y ordenara suspender la reunión convocada por los directivos de la entidad. El nuevo interventor argumentó que necesitaba revisar la situación financiera, jurídica y administrativa de Comfenalco Antioquia antes de definir la ruta de la intervención.
Morales Calle, por su parte, acudió a mecanismos jurídicos contra las actuaciones del interventor, entre ellos un recurso de reposición contra la Resolución No. 0656 del 19 de agosto y un derecho de petición relacionado con la gestión de Mayor.
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La disputa llegó nuevamente a los jueces. Una medida provisional del Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia ordenó mantener la Asamblea, por lo que la reunión está prevista para el 31 de agosto a las 7:00 a. m. en el Parque Club Comfenalco Guayabal, en Medellín.