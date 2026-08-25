Triple temblor en Chocó y Antioquia durante la madrugada: magnitud y epicentro

La actividad sísmica volvió a registrarse en distintas zonas de Colombia durante la noche del lunes 24 y la madrugada del martes 25 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios movimientos en Chocó, Antioquia y Santander, con magnitudes entre 2,6 y 3,7.
Los primeros eventos se concentraron en el occidente del país, particularmente en una zona de Chocó cercana a Istmina. Horas después, otro movimiento fue localizado en Antioquia y, posteriormente, se registró un sismo en Santander.
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