Más de 100 indígenas llegaron desplazados desde el Chocó a Medellín por presiones de los grupos criminales

Las afueras de la Casa de Justicia de El Bosque, en el barrio Sevilla, de Medellín, amanecieron este martes con más de 100 indígenas que usaron sus afueras como albergue. Esto se originó porque los integrantes de la comunidad Emberá Katío, de Quibdó, se desplazaron por el accionar de la guerrilla del ELN.
Los 103 desplazados, de 36 familias, llegaron desde la comunidad El 90, corregimiento de Tutunendo, luego del asesinato de uno de sus líderes, identificado como Luis Ángel Arce, a quien venían amenazando y hace dos meses los integrantes de este grupo armado lo habrían asesinado en frente de los indígenas.