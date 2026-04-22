La silla de ruedas de Héctor León ya tiene el motor para moverse por las lomas de San Antonio de Prado, Medellín

Héctor León Muñoz por fin podrá volver a salir solo a la calle, luego de un año y medio. Todo porque a la silla de ruedas en la que quedó postrado tras un accidente de tránsito, le hicieron una adaptación para que pueda subir las pendientes del barrio Eduardo Escobar, del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín.
Este hombre, de 56 años, venía pidiendo desde finales del año pasado una silla de ruedas motorizada o algún aditamento para la que tiene, puesto que los alrededores de su casa son de muchas inclinaciones y, desde que sufrió el siniestro vial, siempre debió pedir apoyo de familiares y amigos para que lo ayudaran a movilizarse más allá de la puerta de su casa.