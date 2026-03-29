Más de 600 policías y drones refuerzan vigilancia de Medellín en Semana Santa

Estos días religiosos, Medellín contará con una estrategia centrada en brindar una “Semana Santa Segura”. El objetivo no es otro que garantizar la tranquilidad de ciudadanos y visitantes durante la Semana Mayor.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que la ciudad contará con un amplio dispositivo de vigilancia que incluye más de 600 policías, además del apoyo de drones, labores de inteligencia y controles en puntos estratégicos.

“En Medellín estamos listos para esta Semana Santa”, indicó el mandatario, al detallar que el operativo cubrirá 317 iglesias, 35 sitios turísticos, así como vías, terminales de transporte y el aeropuerto.

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El mandatario local también señaló que se reforzará la movilidad en los principales corredores viales y se acompañarán las procesiones religiosas para asegurar que las actividades se desarrollen con orden. Según explicó, el propósito es que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de la ciudad con garantías de seguridad.