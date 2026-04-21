Santa Elena inaugura nueva ruta interveredal de buses que beneficiará a 6.500 habitantes

Con el objetivo de optimizar los desplazamientos en zonas rurales de Santa Elena, y en alianza con la empresa de transporte colectivo Trasancoop, la Alcaldía de Medellín anunció que, a partir de ahora, este corregimiento contará con una nueva ruta interveredal.

Esta conectará los territorios de Barro Blanco y El Plan mediante un sistema de trasbordo, dos de las veredas más pobladas de Santa Elena, beneficiando así a cerca de 6.500 habitantes con una nueva y mejor alternativa de transporte.

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El servicio se prestará de lunes a sábado, desde las 5:50 a.m. hasta las 7:15 p.m., cada viaje con una frecuencia aproximada de una hora. El paradero para tomar el bus y dirigirse hacia estas dos veredas, está ubicado en el sector conocido como El Silletero.

“Seguimos trabajando por una movilidad más equitativa, cercana y pensada en las necesidades de nuestras comunidades rurales. Nuestra prioridad es la ciudadanía”, dijo Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Por su parte, Carolina Yepes, habitante del corregimiento de Santa Elena, señaló: “Es una nueva ruta que nos va a favorecer mucho, pues el desplazamiento entre veredas siempre es algo complejo y más cuando hay tantas lluvias. Esperamos que sea la primera de varias que se puedan implementar aquí en Santa Elena con el fin de que más personas se beneficien”.