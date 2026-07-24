Rotación del pico y placa en Medellín, segundo semestre 2026: Conozca las vías donde no aplica la restricción

A partir del próximo mes, transitar sin sanción por Medellín requerirá memorizar un trazado vial específico. Aunque la restricción del pico y placa renovó su rotación este viernes 24 de julio para el segundo semestre de 2026 en los diez municipios del Valle de Aburrá, la capital antioqueña mantendrá varios de sus principales ejes de movilidad libres de la norma. Le puede interesar: ¡Atención! Así quedó la rotación oficial del pico y placa en Medellín para el segundo semestre de 2026 En la jurisdicción de Medellín, los conductores podrán circular sin restricción por la avenida Regional y la Autopista Sur. A estos corredores se suman la vía Las Palmas, la vía a Occidente y la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas. Asimismo, la calle 10 estará exenta en el tramo comprendido entre el eje vial del río y la Terminal del Sur, mientras que la totalidad de los corregimientos de la ciudad permanecerán libres de la medida.

Vías exentas del pico y placa en Medellín: conozca las rutas por las que sí se podrá circular sin multa. FOTO: El Colombiano

Rutas de acceso a la Terminal del Norte

Para asegurar la operatividad y accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte, las autoridades viales definieron un circuito exento detallado. Quienes ingresen desde el norte por la Autopista Sur deberán tomar la carrera 64A (vía colectora) entre las calles 75B y 88. Entérese: Accidentes de tránsito han costado $218.000 millones este año en Medellín Por su parte, los usuarios que se desplacen desde el sur por la avenida Regional tendrán que tomar el lazo sur-oriente hacia la calle 78 (Puente del Mico), continuar por dicha calle en sentido oriente-occidente e ingresar a la terminal por la carrera 64C. Dentro de este mismo esquema de conectividad técnica, la exoneración abarca la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente–occidente, calzada norte), la carrera 64C en sentido sur–norte (costado oriental) entre las calles 78 y 88, y la calle 88 entre las carreras 64C y 64A.

Autonomía municipal: las diferencias en Bello e Itagüí

El mapa de exenciones no es igual en todo el Valle de Aburrá. Por decisiones autónomas de sus administraciones, los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que atraviesan los municipios de Bello e Itagüí no contarán con exoneración. En el caso de Bello, se mantendrá el pico y placa sobre la autopista Norte y la avenida Regional, específicamente en el tramo comprendido entre la estación Niquía y la autopista Medellín-Bogotá. La administración bellanita justificó la medida bajo el propósito de mitigar la congestión vehicular recurrente en la glorieta de Niquía. No obstante, en dicho municipio sí tendrán libertad de circulación la autopista Medellín-Bogotá y la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, en el corregimiento San Félix.

Rotación, fechas clave y excepciones técnicas

El anuncio realizado por las Secretarías de Movilidad y el Área Metropolitana establece que el esquema de dígitos actual irá hasta el 31 de julio. La nueva distribución por último dígito para carros y primero para motos aplicará así: lunes (5 y 8), martes (1 y 4), miércoles (0 y 2), jueves (3 y 6) y viernes (7 y 9), de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. Entre el 3 y el 6 de agosto se implementará una fase pedagógica sin comparendos para los ciudadanos, pero las sanciones económicas iniciarán el próximo lunes 10 de agosto con una multa de 633.111 pesos (52,29 Unidades de Valor Básico).

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