Rotación del pico y placa en Medellín, segundo semestre 2026: Conozca las vías donde no aplica la restricción

A partir del próximo mes, transitar sin sanción por Medellín requerirá memorizar un trazado vial específico. Aunque la restricción del pico y placa renovó su rotación este viernes 24 de julio para el segundo semestre de 2026 en los diez municipios del Valle de Aburrá, la capital antioqueña mantendrá varios de sus principales ejes de movilidad libres de la norma.
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En la jurisdicción de Medellín, los conductores podrán circular sin restricción por la avenida Regional y la Autopista Sur. A estos corredores se suman la vía Las Palmas, la vía a Occidente y la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas.
Asimismo, la calle 10 estará exenta en el tramo comprendido entre el eje vial del río y la Terminal del Sur, mientras que la totalidad de los corregimientos de la ciudad permanecerán libres de la medida.