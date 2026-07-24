Gobierno de De la Espriella prevé presentar reforma tributaria en septiembre, según ministro de Hacienda designado

El gobierno electo de Abelardo De la Espriella presentaría en septiembre un proyecto de reforma tributaria, una vez avance un plan de ajuste fiscal que será implementado mediante medidas administrativas por el Ministerio de Hacienda.
El anuncio fue realizado este 24 de julio por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, durante un evento de la alianza estratégica entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno electo, desarrollado en la Universidad EIA de Medellín, en el que también se presentó un financiamiento por $9.000 millones de dólares.