Gobierno de De la Espriella prevé presentar reforma tributaria en septiembre, según ministro de Hacienda designado

El gobierno electo de Abelardo De la Espriella presentaría en septiembre un proyecto de reforma tributaria, una vez avance un plan de ajuste fiscal que será implementado mediante medidas administrativas por el Ministerio de Hacienda. El anuncio fue realizado este 24 de julio por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, durante un evento de la alianza estratégica entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno electo, desarrollado en la Universidad EIA de Medellín, en el que también se presentó un financiamiento por $9.000 millones de dólares.

Plan de ajuste fiscal: la primera fase económica antes de la tributaria

Gómez Martínez explicó que la primera etapa de la estrategia económica del nuevo gobierno estará enfocada en la ejecución de un plan de ajuste fiscal, el cual no requerirá trámite legislativo al tratarse de decisiones administrativas adoptadas por el Ministerio de Hacienda. “Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad. Yo creería que en el mes de septiembre presentaremos la reforma. El plan de ajuste no es un proyecto de ley, son medidas administrativas que toma el Ministerio de Hacienda”, afirmó el ministro designado en declaraciones entregadas a Caracol Radio. El funcionario indicó que el objetivo de estas medidas será corregir el rumbo de las finanzas públicas antes de radicar la iniciativa tributaria, que será presentada posteriormente ante el Congreso.

Ajuste fiscal marcará el inicio de la estrategia económica

De acuerdo con el ministro designado, el plan de ajuste fiscal será la primera acción de la administración entrante y buscará fortalecer la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, además de generar condiciones para la presentación de la reforma tributaria. En ese contexto, señaló que el ajuste fiscal será una prioridad para los primeros meses de gobierno y que sus efectos deberán reflejarse antes de iniciar el debate legislativo sobre la nueva propuesta tributaria. “Primero vamos con el plan de ajuste, esa es la prioridad (...) Tenemos que hacer una austeridad muy fuerte que además va a durar varios años”, aseguró Gómez Martínez. El jefe designado de la cartera de Hacienda también advirtió sobre los riesgos asociados a mantener elevados niveles de déficit fiscal y endeudamiento, al tiempo que reiteró la necesidad de promover la inversión y el crecimiento económico como parte de la estrategia de la nueva administración. Entérese: Así deja Petro “la olla raspada” de las finanzas públicas: $98 billones solo en intereses en 2027

Ministro cuestionó la reforma tributaria del gobierno Petro

Durante su intervención, Gómez Martínez también se refirió al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno saliente junto con la bancada del Pacto Histórico, iniciativa que calificó como inconveniente y mal orientada. “Me parece que es muy injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este gobierno y que a mí me recuerda un poco a esos borrachos que cuando llega el momento de pagar se van y desaparecen. Eso me parece que es lo que le están haciendo a los colombianos con la reforma y yo espero que el Congreso la archive”, agregó Gómez Martínez.

El pronunciamiento se produce en medio del debate legislativo sobre la propuesta del gobierno saliente, mientras la administración electa avanza en la definición de su agenda económica, que contempla primero la implementación del ajuste fiscal y posteriormente la presentación de una nueva reforma tributaria durante el mes de septiembre. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: Colombia recibirá US$9.000 millones del CAF para impulsar grandes proyectos entre 2026 y 2030

Bloque de preguntas y respuestas: