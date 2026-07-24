hace 5 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Qué hay detrás de la pelea del abelardismo contra Uribe?

hace 5 horas

2026-07-24 18:8:1

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En este episodio de Mesa Central analizamos la “decadencia” final del gobierno de Gustavo Petro, marcada por polémicos comentarios y un discurso de despedida ante el Congreso plagado de imprecisiones sobre la exportación de carros eléctricos y la seguridad de la oposición. Revisamos la creciente fractura entre el uribismo y el movimiento de Abelardo de la Espriella, tras la sorpresiva elección de Honorio Enríquez en la presidencia del Senado mediante una inusual alianza con el Pacto Histórico para frenar al candidato del gobierno entrante, Alfredo de Luque. También detallamos la estrategia política del “Abelardyf”, un movimiento de corte outsider inspirado en el modelo MAGA que busca consolidarse captando las bases regionales del Centro Democrático y utilizando una poderosa red de influenciadores propios. Finalmente, exponemos la carga simbólica de la conmemoración del 20 de julio en el Túnel del Toyo, donde De la Espriella ratificó su compromiso con la autonomía regional, anunció la descentralización...