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Restablecieron todas estaciones del metro que estaban cerradas por incidente con una persona en la estación Ayurá

El cierre duró casi dos horas, luego de que una persona se lanzara a la vía. Esto llevó a que seis de las estaciones del sur metropolitano se vieran afectadas.

  • El metro inicialmente prestó servicio entre Niquía y Poblado y luego habilitó la operación entre La Estrella y Envigado por la eventualidad registrada con una persona en la vía férrea en Ayurá. FOTO: JAIME PÉREZ
    El metro inicialmente prestó servicio entre Niquía y Poblado y luego habilitó la operación entre La Estrella y Envigado por la eventualidad registrada con una persona en la vía férrea en Ayurá. FOTO: JAIME PÉREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Por persona en la vía en la estación Ayurá, del metro, por casi dos horas estuvo afectada la operación de la línea A del sistema en el sur del Valle de Aburrá. A las 10:52 de la mañana, se anunció la reapertura total del servicio en todo el sistema tras esta eventualidad.

Los hechos se registraron sobre las 9:08 de la mañana de este lunes en esta estación ubicada en jurisdicción de Envigado, lo que obligó que el servicio en la línea A del sistema estuviera habilitado inicialmente entre Niquía y El Poblado. Una hora después se reinició el servicio también entre Envigado y La Estrella.

Entérese: El metrocable de San Antonio de Prado será el más grande del sistema: moverá 30.000 pasajeros diarios

Este incidente llevó a que por más de una hora estuvieran fuera de servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella mientras atendían la eventualidad con la persona en este viaducto.

Sobre las 10:12 de la mañana, la empresa de transporte masivo anunció que se habilitaba el servicio en cuatro de las seis estaciones del sur metropolitano, dejando fuera de servicio únicamente las estaciones Aguacatala y Ayurá, mientras terminaba el procedimiento.

Finalmente, luego de una hora y 40 minutos de trabajos, a las 10:52 de la mañana el servicio en todo el sistema fue habilitado plenamente y se permitió, nuevamente, el ingreso de usuarios a la estación Ayurá, la principal afectada por esta situación.

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