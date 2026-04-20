Restablecieron todas estaciones del metro que estaban cerradas por incidente con una persona en la estación Ayurá

Por persona en la vía en la estación Ayurá, del metro, por casi dos horas estuvo afectada la operación de la línea A del sistema en el sur del Valle de Aburrá. A las 10:52 de la mañana, se anunció la reapertura total del servicio en todo el sistema tras esta eventualidad.

Los hechos se registraron sobre las 9:08 de la mañana de este lunes en esta estación ubicada en jurisdicción de Envigado, lo que obligó que el servicio en la línea A del sistema estuviera habilitado inicialmente entre Niquía y El Poblado. Una hora después se reinició el servicio también entre Envigado y La Estrella.

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Este incidente llevó a que por más de una hora estuvieran fuera de servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella mientras atendían la eventualidad con la persona en este viaducto.