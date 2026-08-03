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Fuerte subida del dólar en Colombia de $76, tras anuncio del Banco de la República para comprar reservas

En la jornada de la mañana de este 3 de agosto, el dólar cotiza $71,3 al alza, a un precio de $3.215,44, ante la reacción del mercado por el anuncio del Banco de la República del programa para incrementar sus reservas por un monto total de hasta US$4.000 millones

  • Dólar abre al alza en Colombia tras anuncio del Banco de la República sobre compra de reservas. FOTO: Getty.
    Dólar abre al alza en Colombia tras anuncio del Banco de la República sobre compra de reservas. FOTO: Getty.
Diario La República
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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El precio del dólar comenzó la semana, este lunes 3 de agosto, con una fuerte subida en Colombia, impulsada tanto por factores locales como internacionales.

La divisa se negocia en $3.220,59, lo que representa un incremento de $76,45 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.144,14.

Durante la sesión ha registrado un precio mínimo de $3.200 y un máximo de $3.234,33. Hasta el momento se han realizado 687 operaciones por un monto cercano a US$341 millones.

Puede leer: Precio del dólar volvió a subir y frenó dos semanas de caídas en Colombia

¿Por qué sube el precio del dólar en Colombia?

Uno de los principales factores detrás del repunte del dólar fue el anuncio del Banco de la República, que pondrá en marcha un programa para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales. La medida elevó la demanda por la divisa en el mercado local y presionó su cotización al alza.

En el escenario internacional, el dólar se mantiene estable después de haber perdido más del 1,5% la semana pasada. El índice dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, se ubicaba alrededor de 99,70, afectado por una mayor demanda de yenes y por la caída de los precios del petróleo.

El crudo retrocedió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de un ataque contra Irán y confirmara que ambos países retomarán conversaciones este lunes.

El dólar en Colombia arrancó al alza y llegó hasta los $3.210.
El dólar en Colombia arrancó al alza y llegó hasta los $3.210.

Velásquez Piedrahita, Carlos Alberto / Sergio López

¿Cómo está la confianza inversora en Colombia?

De acuerdo con un informe de JP Tactical, otro elemento que ha fortalecido la percepción sobre Colombia es el mensaje del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que el próximo Gobierno buscará reconstruir la relación con Estados Unidos y mejorar la confianza de los inversionistas.

Según el informe, la agenda bilateral estará enfocada en atraer inversiones, fortalecer el comercio, impulsar proyectos de energía y seguridad, además de convertir a Colombia en un aliado estratégico para reducir la dependencia de Estados Unidos de mercados como China y México. Restrepo también habría planteado la necesidad de mayor cooperación en inteligencia, seguridad y reducción de aranceles.

Para los analistas, el dólar podría mantener una tendencia de recuperación durante las próximas semanas, aunque por ahora no se espera un regreso a niveles cercanos a $3.500.

Conozca más: Caída del dólar ya le quitó $700.000 por carga al caficultor en el último año, según gerente de Federacafé

La atención de los mercados estará puesta esta semana en el informe de empleo de Estados Unidos, que se publicará el viernes. Las cifras serán clave para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés.

Analistas de OCBC consideran que, si el mercado laboral estadounidense sigue mostrando fortaleza o la inflación deja de desacelerarse, aumentará la presión para que la Fed mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo.

Añaden que, antes de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), se conocerán dos informes de inflación y dos de empleo, por lo que estos datos serán determinantes para las decisiones del banco central estadounidense.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué subió el dólar en Colombia hoy 3 de agosto de 2026?
El dólar subió más de $76 este 3 de agosto de 2026 principalmente por el anuncio del Banco de la República de un programa para comprar hasta US$4.000 millones en reservas internacionales. La medida aumentó la demanda de dólares en el mercado local y elevó su cotización.
¿Qué anunció el Banco de la República sobre las reservas internacionales?
El Banco de la República anunció un programa para incrementar las reservas internacionales del país mediante compras de dólares por un monto de hasta US$4.000 millones. La estrategia busca fortalecer la posición externa de Colombia y mejorar su capacidad de respuesta frente a choques internacionales.
¿En cuánto abrió el dólar en Colombia este 3 de agosto de 2026?
Durante la jornada del 3 de agosto de 2026, el dólar llegó a negociarse alrededor de $3.220,59, con un incremento de $76,45 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.144,14. En la sesión registró un mínimo de $3.200 y un máximo de $3.234,33.
¿Cómo influye la compra de reservas internacionales en el precio del dólar?
Cuando el Banco de la República compra dólares para aumentar las reservas internacionales, incrementa la demanda por la divisa en el mercado. Esa mayor demanda puede generar una subida en el precio del dólar frente al peso colombiano.

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