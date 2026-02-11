El Gran Parque Medellín se moderniza: arrancan nuevas obras con millonaria inversión

Arrancaron los motores para la nueva fase de obras en el Gran Parque Medellín, uno de los proyectos de infraestructura deportiva y recreativa más ambiciosos de la ciudad. El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien confirmó la intervención de la zona verde central del complejo.

El nuevo frente de obra se desarrollará en el área ubicada entre el coliseo Carlos Mauro Hoyos y el inicio de la pista multipropósito (destinada a ciclismo y al trote), un espacio de aproximadamente 60.000 metros cuadrados que será renovado integralmente y proyectado como uno de los principales atractivos del parque.

“Ya iniciamos las obras de lo que es la zona central. La pista de ciclismo se renovará completamente, con demarcación, con cerramientos, con nuevas pistas internas para senderismo y para también trote al interior de las zonas verdes. Con un gimnasio completamente nuevo, dotado, con nuevos equipamientos que nos van a permitir poder tener un espacio público de la mejor calidad”, expresó el gerente de la EDU, Emiro Valdés.