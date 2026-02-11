Posible impuesto al patrimonio a empresas desata rechazo entre empresarios en Colombia

La tragedia invernal en Córdoba ya empezó a mover fichas en la política fiscal. En medio del Consejo de Ministros realizado en Montería, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el Gobierno declarará una nueva emergencia económica para atender la crisis provocada por los fuertes aguaceros. Sería la cuarta durante la administración del presidente Gustavo Petro. Como parte de las medidas extraordinarias, el Ministerio de Hacienda contempla crear un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Es decir, un tributo dirigido directamente a las empresas. “Esta es la medida que estamos contemplando como decisión subsiguiente a la declaratoria de esta nueva coyuntura de emergencia económica. En un decreto posterior estableceríamos el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, afirmó Ávila. Entérese: MinHacienda confirma que se viene emergencia económica por crisis climática: “Se necesitarían cerca de $8 billones”

Cómo sería el nuevo impuesto al patrimonio a empresas en Colombia

El diseño preliminar del tributo establece que se aplicaría a patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de $10.400 millones. La tarifa sería marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT, umbral que corresponde aproximadamente a $31.424 millones. Por encima de ese nivel, el impuesto al patrimonio para personas jurídicas tendría una tarifa de 1,2%. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el nuevo gravamen impactaría a cerca de 15.000 grandes empresas en el país y permitiría un recaudo estimado de $8 billones. La idea es que estos recursos ayuden a financiar la atención de la emergencia derivada de la ola invernal. En contexto: Colombia tendría la tasa a la riqueza más alta del mundo, luego de que Petro elevara impuesto al patrimonio al 5%

Empresarios de Colombia advierten golpe a la inversión y al empleo

La reacción del sector empresarial fue inmediata. La Andi rechazó de forma tajante la eventual medida y advirtió que se trataría de un “impuesto a la inversión”. Bruce Mac Master, presidente del gremio industrial, alertó en su cuenta de X: “Anuncian impuesto al patrimonio para las empresas. Esto no es otra cosa que el impuesto a la inversión, el impuesto a la decisión de las empresas de tener recursos en Colombia para poder desarrollar el país”. El dirigente gremial agregó que este anuncio se suma a las tributarias de la reforma 2022 de José Antonio Ocampo, a las decisiones de impuestos al uso de energía, a las decisiones en materia laboral, a las actuaciones de la SIC. Así como “a la estigmatización del sector empresarial, entre muchas otras acciones en contra de la actividad empresarial”. Atacar las empresas es atacar el empleo, la capacidad de generar trabajo, la capacidad de generar oportunidades”. Para la Andi, en un contexto de desaceleración económica y menor inversión privada, un nuevo impuesto al patrimonio podría frenar decisiones de expansión y afectar la generación de empleo.