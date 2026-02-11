Video | Biatleta noruego ganó medalla en los Olímpicos de Invierno y admitió en televisión que fue infiel

Nada más conseguir una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, entre lágrimas, reconoció en directo una infidelidad ante el micrófono de la cadena noruega de televisión NRK.
Invitado a compartir sus sentimientos después de quedar tercero en la prueba individual de 20 kilómetros del biatlón, Laegreid se puso a llorar y dijo haber cometido “el mayor error” de su vida.
“Hay alguien que, quizás, no esté delante del televisor hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel”, relató el deportista de 28 años.