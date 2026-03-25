Cambio de turnos generó protesta de agentes de tránsito en Medellín, ¿cuál es la inconformidad de los “azules”?

El azul de los uniformes de la Secretaría de Movilidad se tomó este miércoles las calles, pero no para regular el tráfico, sino para denunciar lo que consideran un “atropello”. Con pancartas en mano, un grupo de agentes protestó contra la asignación de turnos nocturnos fragmentados de dos a cuatro horas, una medida que califican de “arbitraria” y que, aseguran, afecta su estabilidad económica, laboral y el tiempo con sus familias. Al mediodía de este 25 de marzo, los uniformados bloquearon la autopista Norte, en sentido sur-norte, en las afueras de la sede de la entidad. Pero esta fue la segunda medida de acción que tomaron los agentes, puesto que el pasado martes la manifestación la hicieron en las afueras del despacho del secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ferney Ruiz.

Carlos Giraldo, vocero de la Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte (Andett), expresó que “el problema de estos cambios de horarios es que a Medellín le faltan 1.080 agentes de tránsito para atender todos los requerimientos y ahora con el personal que tenemos nos quieren poner a trabajar como si estuviéramos en turnos de oficina. Con eso la ciudad va a colapsar”. La mayor inconformidad surge con turnos que comienzan a las 12:00 a. m. y terminan a las 4:00 a. m. o aquellos que inician a las 9:00 p. m. y finalizan a la medianoche. Incluso hay uno que comienza a las 10:00 p. m. y concluye dos horas después, según lo consignado en la resolución 17607 del 6 de marzo de 2026. Entérese: Operativos contra carreras clandestinas dejan más de 1.700 partes en la vía Las Palmas “Uno en la casa con qué cara va a salirle a la esposa que se tiene que ir a trabajar a las 12:00 a. m. y vuelve después de las 4:00 a. m. Son los nuevos turnos que nos están poniendo”, dijo uno de los agentes. Los uniformados aseguran que esta decisión les va a afectar sus ingresos y sus periodos de descanso, puesto que no tendrían la forma de acumular compensatorios, pero también va en detrimento de las necesidades de la ciudad porque, con turnos tan cortos, no tendrían la capacidad de atender los requerimientos de los accidentes en las vías.

Esta fue la protesta de los agentes de la Secretaría de Movilidad en el despacho del secretario, el general (r) Pablo Ferney Ruiz. FOTO: Cortesía

“Imagínese nosotros tener un turno tan cortico para ir a atender un caso. Mientras vamos y volvemos se acaba nuestra labor y quedamos sin hacer nada. Realmente no entendemos qué es lo que quieren hacer”, dijo otro de los guardas de Medellín.

La justificación de la Alcaldía

El principal argumento de la Alcaldía para hacer esta reforma horaria tiene que ver con la reducción de horas laborales establecidas por el Gobierno Nacional; señala que el actual esquema estaría vulnerando esta normatividad. “Los horarios actuales generan problemáticas, no cumpliendo con las disposiciones legales reglamentarias desde el punto de vista psicosocial y médico”, reza uno de los apartes de esta resolución firmada por el general (r) Ruiz. Le puede interesar: Así terminó caso de intolerancia entre los motociclistas y el agente de tránsito en Bello Además hace hincapié en que no se puede trabajar en una semana 40 horas y en otra 48, por lo que se esquematizó este sistema de turnos por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín. También hay conflictos porque hay casos en los que los horarios de descanso de los uniformados no superarían las nueve horas. Para evitar traumatismos, según el documento, la idea es comenzar a implementar el esquema de turnos de manera gradual, comenzando el próximo 1 de abril; el cometido de los horarios más cortos en la noche tendría como prioridad apoyar operativos de embriaguez y otras actividades especiales. Estos horarios irían enfocados a los agentes que ya estén a punto de cumplir el límite horario semanal.