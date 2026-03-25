Cambio de turnos generó protesta de agentes de tránsito en Medellín, ¿cuál es la inconformidad de los “azules”?

El azul de los uniformes de la Secretaría de Movilidad se tomó este miércoles las calles, pero no para regular el tráfico, sino para denunciar lo que consideran un “atropello”. Con pancartas en mano, un grupo de agentes protestó contra la asignación de turnos nocturnos fragmentados de dos a cuatro horas, una medida que califican de “arbitraria” y que, aseguran, afecta su estabilidad económica, laboral y el tiempo con sus familias.
Al mediodía de este 25 de marzo, los uniformados bloquearon la autopista Norte, en sentido sur-norte, en las afueras de la sede de la entidad. Pero esta fue la segunda medida de acción que tomaron los agentes, puesto que el pasado martes la manifestación la hicieron en las afueras del despacho del secretario de Movilidad, general (r) Pablo Ferney Ruiz.