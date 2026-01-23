Se desplomaron precios en Airbnb para el concierto de Bad Bunny en Medellín, ¿qué pasó?

Los Precios exorbitantes para entrar este fin de semana en Medellín se desplomaron durante la mañana de este viernes, luego de que esa plataforma comenzará a penalizar a algunos usuarios que se estarían aprovechando de la alta demanda generada por el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny.
De acuerdo con los cálculos del Distrito, se estima que entre este 23 y 25 de enero, en la ciudad habrá más de 100.000 visitantes, no solo con motivo del espectáculo musical,sino también por la realización del evento de Colombiatex de las Américas.
Mientras durante la tarde del pasado jueves y la mañana de este viernes en el mapa de plataformas como Airbnb podían verse establecimientos que ofrecían alojamientos de$31, $19 y $11 millones, Hacia el mediodía de este viernes los precios se desplomaron ostensiblemente,regresando la ciudad a aparecer con opciones desde los $200.000 hasta los $3,9 millones.
Hacia la 1:00 de la tarde, algunos de los alojamientos más costosos aparecieron en zonas como el Centro de Medellín, en donde cerca del Parque del Periodista se ofrecían alojamientos de una litera y habitación compartida.hasta por $3,9 millones la noche.