¿Por qué Bogotá triplica a Medellín en aprovechamiento de residuos sólidos?

Uno de los resultados que generó preocupación después del balance presentado por el Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, es que mientras Bogotá aprovecha a diario casi la mitad de los residuos generados, Medellín se queda corta y su tasa de aprovechamiento es tres veces menor que la de la capital.
Lo delicado del asunto radica en que, si Medellín no implementa mejores alternativas de utilidad, para el 2030 habrá ocupado el 68% del vaso La Piñuela, que apenas en septiembre de este año fue inaugurado y tiene una capacidad de 7,8 millones de toneladas. El objetivo es claro y la tarea está pendiente: aumentar la tasa de aprovechamiento de los residuos en Medellín. Más allá de que Bogotá la triplica en este ítem, la capital antioqueña está en la obligación de mejorar por su propio bien, dado que de las 683.000 toneladas de residuos que Medellín dispuso, sólo aprovechó 110.000, por lo que deberá poner el pie en el acelerador si no quiere que el relleno sanitario de La Pradera se cope antes de los ocho años previstos.