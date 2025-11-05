En video | Hombre persiguió con cuchillo e hirió a policías en el barrio Olaya Herrera, de Medellín; fue dado de baja

Tras una noche de fiesta dentro de una vivienda del barrio Olaya Herrera, de Medellín, dos hermanos comenzaron a discutir acaloradamente, a tal grado que uno de ellos tomó un cuchillo para intentar agredir al otro. Ante este caso, la comunidad llamó a la Policía y los uniformados intentaron disipar el altercado. Sin embargo, todo terminó en una confusa situación que acabó con dos policías lesionados con arma blanca y a uno de los implicados en la riña dado de baja.
Los hechos se registraron en este barrio de la comuna 7 (Robledo), en el noroccidente de Medellín, cuando los hermanos comenzaron a agredirse por circunstancias que hasta el momento no han trascendido, pero que fueron influenciados por la alta ingesta de bebidas embriagantes durante la noche del domingo y amanecer del lunes festivo.