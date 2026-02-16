“Serán las elecciones más importantes de los últimos 70 años”: presidente del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la máxima autoridad en temas electorales en Colombia. Toma decisiones que afectan directamente a los políticos y sus campañas en aspectos determinantes como la financiación o las personerías jurídicas de los partidos; también ejerce vigilancia y escrutinio sobre las elecciones. Está integrado por nueve magistrados elegidos por el Congreso para un período de cuatro años.
Aunque antes se creía que era una especie de apéndice de la Registraduría, en los últimos años ha ganado autonomía presupuestal y también notoriedad en la opinión pública.
En exclusiva para EL COLOMBIANO, el presidente actual del CNE, Cristian Quiroz, habla sobre la apuesta del organismo por llegar al territorio a través de la Plataforma Única Postulación y Acreditación de Actores Electorales y de la capacitación de Cuentas Claras. Escogieron a Medellín como el escenario para lanzar esa iniciativa clave para la transparencia de las elecciones.