¿Qué días hay más taco en Medellín y el Valle de Aburrá? Carros con estas placas son los que más ruedan

La percepción de que el tráfico fluye mejor unos días que otros en Medellín y el Valle de Aburrá tiene un sustento técnico y tiene que ver con el volumen de vehículos que salen de circulación según el pico y placa. La Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña reveló cuáles son los tres dígitos que concentran la mayor cantidad de automotores registrados, un dato que explica por qué la congestión varía según la jornada.
El secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, dijo que el 0, el 1 y el 5 “son los números que más carros tienen circulando por las vías, por lo que su comportamiento se ve reflejado en la movilidad”.