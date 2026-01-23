¡Pilas! Así será el pico y placa para taxis en Medellín en el primer semestre de 2026

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer cómo quedará la medida del pico y placa para la capital antioqueña y los 10 municipios del Valle de Aburrá durante el primer semestre de 2026.

En el caso de los taxis, se mantendrá el esquema de rotación de un dígito cada dos semanas. De acuerdo con la tabla emitida por las autoridades, así quedó para el inicio del 2026.

Placas terminadas en 0: 4 y 18 de febrero, 5 y 19 de marzo, 10 y 24 de abril, 11 de mayo, junio 2, 16 y 30, y 15 y 29 de julio.

Placas terminadas en 1: 5 y 19 de febrero, 6 y 20 de marzo, 6 y 20 de abril, 5 y 19 de mayo, 3 y 17 de junio, y 1, 16 y 30 de julio.

Placas terminadas en 2: 13 y 27 de febrero, 9 y 30 de marzo, 14 y 28 de abril, 13 y 27 de mayo, 11 y 25 de junio, y 10 y 24 de julio.

Lea también: ¡Atención! Así quedó el pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

Placas terminadas en 3: 9 y 23 de febrero, 10 y 24 de marzo, 8 y 22 de abril, 7 y 21 de mayo, 5 y 19 de junio, y 3 y 13 de julio.

Placas terminadas en 4: 3 y 17 de febrero, 4 y 18 de marzo, 1, 16 y 30 de abril, 15 y 29 de mayo, 22 de junio, y julio 14 y 28.

Placas terminadas en 5: 11 y 25 de febrero, 12 y 26 de marzo, 17 de abril, 4 y 25 de mayo, 9 y 23 de junio, y 8 y 22 de julio.