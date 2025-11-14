x

Así cayeron los principales sospechosos de ataque armado que causó alarma en el barrio Alcalá de Envigado

Un comerciante fue atacado a bala durante la noche del pasado jueves en ese barrio de Envigado. Dos hombres ya fueron capturados.

  • Los sospechosos fueron detenidos en inmediaciones del sector de Ciudadela del Valle en Itagüí. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

En un operativo relámpago, agentes de la Policía interceptaron a los dos principales sospechosos de un ataque armado que generó alarma en el barrio Alcalá de Envigado.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió durante la noche del pasado jueves, cuando un comerciante fue abordado por dos hombres armados cuando se encontraba en su carro.

Los criminales abrieron fuego contra el hombre y lo hirieron en un brazo y su clavícula, emprendiendo de inmediato la huida.

Las autoridades, alertadas de la situación, desplegaron un operativo para dar con los responsables y pusieron en máxima alerta a todo el sur del Valle de Aburrá.

Según señaló la Alcaldía de Itagüí, fue en el sistema de cámaras de seguridad de ese municipio que se detectó el ingreso de un vehículo Toyota Corolla que se presume transportaba a los criminales desde el lugar en el que se perpetró el intento de homicidio.

En una acción coordinada, las autoridades de Itagüí comenzaron a seguirle la pista al carro a través de las cámaras de seguridad y desplegaron a un grupo de uniformados para interceptar a los sospechosos.

Gracias a dicha acción articulada, los agentes de la Policía lograron interceptar a los presuntos atacantes a la altura del sector de Ciudadela del Valle, en el norte del municipio, hacia las 10:00 de la noche.

Luego de reducir a los implicados, la Policía señaló haber encontrado en su poder dos pistolas nueve milímetros con silenciador y su respectiva munición.

“En el momento en que la Policía los interceptó en nuestro territorio, ambas personas llevaban armas de fuego con silenciador. Además, logramos determinar que los dos sujetos tienen antecedentes judiciales por porte ilegal, hurto y homicidio”, explicó Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí.

De igual forma, las autoridades incautaron el vehículo en el que se transportaban y dos teléfonos móviles, cuya información será revisada para cotejar su participación en el crimen.

Entre tanto, trascendió que el comerciante atacado logró ser trasladado rápidamente a un centro asistencial para ser visto por personal médico y ya se encontraría estable y fuera de peligro.

