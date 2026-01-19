El de Medellín es de los metros con el pasaje más caro de Suramérica: ¿qué hacer para bajar el precio?

En $3.820 quedó la tarifa del tiquete del metro de Medellín este año para los usuarios frecuentes. Subió, en comparación con el año anterior, 11%; un incremento mucho menor al del salario mínimo, pero mucho mayor al de la inflación. Esa tarifa aplica para las líneas de metro, el tranvía, los cables y el metroplús.
Para los tiquetes al portador, que son los que compran, por ejemplo, los turistas o las personas que no tienen tarjeta cívica, el precio es de $4.400, mientras que para los adultos mayores es de $3.330 y para los estudiantes de las instituciones de educación pública del Distrito es de $1.600. Las personas en situación de discapacidad pagan $2.720. Sin embargo, para efectos de este artículo, vamos a fijarnos en la tarifa frecuente, la de $3.820.