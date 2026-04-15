Con siete nuevos que fueron incluidos, los parques renovados en Medellín aumentarán a 36

Cuatro parques más que han sido sometidos a procesos de renovación en tres comunas de la ciudad ha entregado la Alcaldía en los últimos días.

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Estos espacios que han sido dados al servicio con mejores condiciones de las que se encontraban, para el disfrute de toda la comunidad, y en especial de los niños, quedan en las comunas 4-Aranjuez, 5- Castilla y 14-El Poblado.

En cada uno instalaron nuevos juegos infantiles, piso blando y mobiliario urbano, con lo cual se generan entornos más seguros e incluyentes.

Los parques recreativos entregados son los de Miranda, Colón, Las Brisas y el de La Manga.