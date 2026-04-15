x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Con siete nuevos que fueron incluidos, los parques renovados en Medellín aumentarán a 36

En los últimos días fueron puestos al servicio cuatro espacios de este tipo en tres comunas de la ciudad.

  • La renovación incluyó nuevos juegos es instalación de zonas blandas, entre otros. FOTOS: ALCALDÍA
    La renovación incluyó nuevos juegos es instalación de zonas blandas, entre otros. FOTOS: ALCALDÍA
  • Los nuevos parques intervenidos equivalen a un área superior a 2.200 metros cuadrados de espacio público. FOTO: ALCALDÍA
    Los nuevos parques intervenidos equivalen a un área superior a 2.200 metros cuadrados de espacio público. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Cuatro parques más que han sido sometidos a procesos de renovación en tres comunas de la ciudad ha entregado la Alcaldía en los últimos días.

Le recomendamos leer: El Parque Berrío será renovado tras más de 30 años sin intervenciones: esta es la millonaria inversión

Estos espacios que han sido dados al servicio con mejores condiciones de las que se encontraban, para el disfrute de toda la comunidad, y en especial de los niños, quedan en las comunas 4-Aranjuez, 5- Castilla y 14-El Poblado.

En cada uno instalaron nuevos juegos infantiles, piso blando y mobiliario urbano, con lo cual se generan entornos más seguros e incluyentes.

Los parques recreativos entregados son los de Miranda, Colón, Las Brisas y el de La Manga.

Los nuevos parques intervenidos equivalen a un área superior a 2.200 metros cuadrados de espacio público. FOTO: ALCALDÍA
Los nuevos parques intervenidos equivalen a un área superior a 2.200 metros cuadrados de espacio público. FOTO: ALCALDÍA

En total, la intervención suma más de 2.200 metros cuadrados de espacio público mejorado.

Al hacer esta entrega, la administración anunció la adición de otros siete parques a ser remozados dentro del programa Juguemos en el Parque, con los cuales la Secretaría de Infraestructura Física alcanza un total de 36 de estos espacios intervenidos y por intervenir.

Estos beneficiarán a las comunas 7-Robledo, 8-Villa Hermosa y 13-San Javier con intervenciones que contemplan mejoramientos puntuales e integrales, todo con una inversión superior a los 7.500 millones de pesos.

También le sugerimos ver: Con una inversión de casi $32.100 millones, Rionegro inauguró su propio “Parques del Río”

Al hacer el anuncio, el Distrito hizo un llamado a cuidar los parques, proteger el mobiliario y contribuir a su conservación, para que se mantengan en buen estado.

Temas recomendados

Espacio público
Parques
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida