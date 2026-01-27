Ordenarán la quebrada Doña María, en San Antonio de Prado, para evitar nuevas tragedias como la ocurrida en 2022

La quebrada Doña María, uno de los afluentes cuyas alteraciones han propiciado grandes tragedias en el sur del Valle de Aburrá, tendrá un proceso de delimitación de la ronda hídrica que buscará evitar nuevos desastres y ofrecer una solución de fondo que evite esas emergencias que se volvieron cíclicas como consecuencia del mal manejo del que ha sido objeto la quebrada.
Corantioquia anunció que comenzó el proceso de delimitación de la ronda hídrica de la quebrada Doña María, en un tramo de 4.3 km de su cuenca media, localizado en la vereda El Salado, en el corregimiento San Antonio de Prado, Distrito de Medellín. Esta corriente se encuentra dentro de las fuentes priorizadas para el acotamiento de rondas hídricas en la jurisdicción de Corantioquia.
El trabajo que anunció la autoridad ambiental es clave y busca contrarrestar de fondo las problemáticas alrededor de la quebrada por varias razones. Las rondas hídricas son las franjas contiguas a los cuerpos de agua naturales continentales, estén en movimiento (ríos, quebradas, arroyos) o relativamente estancados (lagos, lagunas, pantanos, esteros), y el flujo sea continuo, periódico o eventual durante el año hidrológico. De manera que este instrumento de planificación, según explicó la entidad, busca proteger el recurso hídrico y sus servicios ecosistémicos conexos, la prevención de riesgos asociados a eventos de inundación, y el ordenamiento sostenible del territorio.