x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Avanzan en un 65% las obras para mitigar riesgos causados por lluvias en Medellín: estas son las zonas priorizadas

Antioquia cerró el año con 49 muertos por la ola invernal, de los cuales 36 provienen del Valle de Aburrá. Conozca aquí los trabajos que se están realizando.

  • Entre las principales obras ejecutadas se encuentran la estabilización de taludes mediante muros de contención, anclajes activos y pasivos. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Entre las principales obras ejecutadas se encuentran la estabilización de taludes mediante muros de contención, anclajes activos y pasivos. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • A la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, según administración distrital. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    A la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, según administración distrital. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 9 horas
bookmark

Las obras de estabilización en los puntos afectados por la primera temporada de lluvias de 2025 en Medellín registran un avance del 65%, según informó la administración distrital. Las intervenciones buscan reducir riesgos, recuperar la infraestructura dañada y garantizar la movilidad segura en zonas urbanas y rurales.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, a la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, declarada tras las afectaciones generadas por movimientos en masa y avenidas torrenciales, que comprometieron vías, taludes y otros componentes estructurales.

El objetivo principal de estas intervenciones es recuperar las vías, los andenes y demás infraestructura afectada, así como mitigar el riesgo asociado a los procesos de inestabilidad”, señaló el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

A la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, según administración distrital. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
A la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, según administración distrital. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Entre las principales obras ejecutadas se encuentran la estabilización de taludes mediante muros de contención, anclajes activos y pasivos, perfilamiento de laderas con bermas y terrazas, así como la construcción de obras hidráulicas como canales de desagüe y cunetas, orientadas a prevenir nuevos procesos de erosión

Actualmente, los trabajos de estabilización están próximos a finalizar en tres puntos: la vereda Santa Rita, en el corregimiento San Antonio de Prado; el sector de Los Balsos, en el corregimiento Santa Elena; y el Parque Biblioteca San Cristóbal. Además, la alcaldía contempla el inicio de nuevos frentes de obra en Villatina y en el corregimiento Altavista, específicamente en las veredas Manzanillo y El Jardín.

Le puede interesar: Desastres dejaron 49 muertos en Antioquia este año, ¿culpa del cambio climático?

La inversión destinada para estas intervenciones supera los $38.300 millones, recursos que, según la administración distrital, están enfocados en restablecer la infraestructura afectada y disminuir los riesgos para las comunidades impactadas por la temporada invernal.

Ola invernal en Antioquia dejó cerca de 50 personas muertas

El 2025 estuvo marcado por los llamados desastres “socio-naturales”, una categoría que reconoce la interacción entre fenómenos naturales y acciones humanas. El Valle de Aburrá fue una de las regiones más golpeadas. El cambio climático, la deforestación y el uso inadecuado del suelo fueron factores determinantes de muchas tragedias ocurridas durante los 365 días del año, en los que el departamento registró 675 emergencias, (504 asociadas a las lluvias), 49 muertos (el 73% de los muertos son del Valle de Aburrá), y más de 18.300 familias damnificadas por las mismas.

Uno de los primeros eventos graves se presentó a finales de abril en el corregimiento de Altavista, en Medellín. Allí, la quebrada La Guayabala, usualmente de bajo caudal, se transformó en una violenta corriente debido a las intensas lluvias y a la ocupación irregular de su cauce. El agua multiplicó hasta ocho veces su caudal y arrasó viviendas, cobrando la vida de Yulieth Victoria Arboleda López, de 37 años, y de su hijo José Miguel Muñoz Arboleda, de 13. La avalancha del 29 de abril afectó cerca de 390 viviendas.

Lea más: 780.000 personas en Medellín habitan zonas de alto riesgo de desastres naturales

Las autoridades estiman que antes de 2030 más de 300.000 personas vivirán en zonas de alto riesgo. Solo en Medellín hay 65 puntos críticos ocupados por asentamientos informales que se expanden entre la pobreza, el abandono institucional y el dominio de grupos armados. A esto se suma un dato alarmante: el 25% del territorio metropolitano está bajo alguna amenaza asociada al cambio climático.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuáles son los barrios de Medellín con obras de mitigación activas?
Actualmente, hay trabajos avanzados en San Antonio de Prado (Santa Rita), Santa Elena (Los Balsos) y el Parque Biblioteca San Cristóbal. Próximamente iniciarán intervenciones en Villatina y las veredas Manzanillo y El Jardín en el corregimiento Altavista.
¿Cuántas personas murieron por lluvias en Antioquia en 2025?
El departamento cerró el año con 49 fallecidos, de los cuales 36 ocurrieron en el Valle de Aburrá. La mayoría de estas tragedias estuvieron asociadas a movimientos en masa e inundaciones provocadas por la saturación de suelos y el cambio climático.
¿Qué es la Urgencia Manifiesta en obras de infraestructura?

Temas recomendados

Desastres naturales
Vías
Alcaldía de Medellín
Dagrd
Lluvias
Fenomenos naturales
Dagran
Deslizamientos de tierra
Territorio
Damnificados
muertos
Secretaría de Infraestructura
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida