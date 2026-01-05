Avanzan en un 65% las obras para mitigar riesgos causados por lluvias en Medellín: estas son las zonas priorizadas

Las obras de estabilización en los puntos afectados por la primera temporada de lluvias de 2025 en Medellín registran un avance del 65%, según informó la administración distrital. Las intervenciones buscan reducir riesgos, recuperar la infraestructura dañada y garantizar la movilidad segura en zonas urbanas y rurales.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, a la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados bajo la figura de Urgencia Manifiesta, declarada tras las afectaciones generadas por movimientos en masa y avenidas torrenciales, que comprometieron vías, taludes y otros componentes estructurales.
“El objetivo principal de estas intervenciones es recuperar las vías, los andenes y demás infraestructura afectada, así como mitigar el riesgo asociado a los procesos de inestabilidad”, señaló el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.