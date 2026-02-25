Gobierno publica borrador de decreto que obliga a fondos privados girar ahorros de afiliados a Colpensiones

El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta el traslado de los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.
La propuesta busca transferir a Colpensiones más de $25 billones correspondientes a los ahorros acumulados en cuentas individuales de pensión, actualmente administradas por los fondos privados de pensiones (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia).
Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.
