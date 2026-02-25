Por avanzar a tercera ronda de Libertadores, DIM recibió el mismo dinero que el campeón de la Liga colombiana

No fue una serie fácil. El DIM sufrió para superar la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El elenco antioqueño dejó atrás al Liverpool uruguayo en una eliminatoria que terminó 2-1 a su favor. Sin embargo, el cuadro paisa no tuvo su mejor juego en la vuelta, disputada la noche del miércoles en el Atanasio Girardot. Los rojos, dirigidos por el italiano Giuliano Tibertti porque Alejandro Restrepo estaba sancionado por expulsión, tuvieron varios momentos del partido en el que se vieron “superados” por su rival. Además, como ocurre hace varios partidos, sus atacantes no tuvieron la claridad suficiente para definir algunas jugadas, mientras que defensas como José Ortiz no se mostraron sólidos.

“Fue Un partido muy complicado, un equipo necesitado, un equipo aguerrido, pero bueno, y se nos presentó un partido así, creo que no fue un partido de jugar mucho, era de más, por ahí de ganar la segunda jugada y bueno, lo más importante fue que lo sacamos adelante”, comentó Alexis Serna tras la finalización del encuentro.

¿Cuánto dinero ganó el Medellín por pasar a tercera ronda y quién será su próximo rival?

Sin embargo, el cuadro rojo logró avanzar de ronda. Con eso certificó que, pase lo que pase en la tercera ronda de clasificación a los grupos, disputará este año torneo internacional. El DIM aún no tiene cupo fijo en la fase inicial de la Copa Libertadores. Sin embargo, los rojos ya saben que en caso de perder en sus próximas presentaciones, disputarán la Copa Sudamericana 2026.

No obstante, la obsesión de los rojos es disputar “La Gloria Eterna”. El DIM lleva casi tres años sin jugarla. La última vez fue en la edición de 2023, cuando por sorteo quedó en el Grupo B. En aquella oportunidad hizo una buena campaña. Compartió zona con Inter de Porto Alegre y Nacional de Uruguay. Esos equipos quedaron por encima de El Poderoso, que sumó 10 puntos, en la tabla. Siempre hubo sensación de que pudo avanzar de ronda. Con el puntaje que sumó, por lo general hubiera pasado. Por ejemplo: en el Grupo D, donde estaban Fluminense –a la postre campeón– y River Plate, ambos elencos consiguieron 10 puntos y pasaron a octavos de final del torneo. Por eso, los directivos desean que el club regrese a los grupos.

También los motivan las finanzas. Por haber avanzado a la tercera ronda de clasificación, el Medellín recibió 500.000 dólares que seguro le servirán para pagar la nómina o continuar las inversiones en la sede del barrio Pilsen en Itagüí. Además, en caso de llegar a los grupos, El Poderoso tendría un ingreso extra de tres millones de dólares, que le permitirían mejorar su plantilla para el próximo semestre.