Por avanzar a tercera ronda de Libertadores, DIM recibió el mismo dinero que el campeón de la Liga colombiana

No fue una serie fácil. El DIM sufrió para superar la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El elenco antioqueño dejó atrás al Liverpool uruguayo en una eliminatoria que terminó 2-1 a su favor. Sin embargo, el cuadro paisa no tuvo su mejor juego en la vuelta, disputada la noche del miércoles en el Atanasio Girardot.
Los rojos, dirigidos por el italiano Giuliano Tibertti porque Alejandro Restrepo estaba sancionado por expulsión, tuvieron varios momentos del partido en el que se vieron “superados” por su rival. Además, como ocurre hace varios partidos, sus atacantes no tuvieron la claridad suficiente para definir algunas jugadas, mientras que defensas como José Ortiz no se mostraron sólidos.