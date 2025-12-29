Nuevos muros de contención y mejor manejo de aguas, entre las obras de estabilización en zonas de alto riesgo de Medellín

Con el fin de mitigar las afectaciones por la temporada de lluvias en Medellín y gracias a una inversión que superará los $2.900 millones, desde la Secretaría de Infraestructura se adelantan obras de estabilización en zonas de alto riesgo en diferentes puntos de la ciudad, que de acuerdo con estudios, son topográficamente adversas.

Este nuevo contrato tiene un plazo de cuatro meses y se encuentra en fase inicial, en la que se priorizan frentes de obra y se diseña el Plan de Manejo de Tránsito. Después se llevará a cabo la construcción de muros de contención, obras complementarias de manejo de aguas y la recuperación de vías y senderos.