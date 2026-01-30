Con bomberos y policías rescataron a una niña de 9 años abandonada en una casa de Medellín

Policías y bomberos de Medellín realizaron el rescate de una niña de 9 años que fue hallada sola al interior de una vivienda en el barrio La Francia, nororiente de la ciudad.
El operativo se activó tras el reporte de un ciudadano, al parecer un familiar, quien alertó sobre la posible vulneración de los derechos de la menor al no encontrarse bajo el cuidado de ningún adulto responsable.
Al llegar al sitio, las unidades de la Policía Nacional verificaron que el inmueble contaba con dos rejas de seguridad aseguradas, lo que impedía el acceso inmediato y ponía en riesgo la integridad de la niña ante cualquier eventualidad. Por esta razón, fue necesaria la coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quienes intervinieron técnicamente para garantizar un ingreso seguro a la vivienda.