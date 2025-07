Adiós a Chalo, el hombre que contagió de alegría los pasillos de EL COLOMBIANO

Claudia Arango, editora de Tendencias, valoró esa energía que siempre repartió Chalo en la oficina. “Siempre que se acercaba a mi puesto a entregarme alguna correspondencia, me saludaba de beso y abrazo. Me preguntaba cómo estaba con una energía desbordante que te contagiaba. Nunca lo vi enojado, nunca lo vi de mal humor, nunca lo vi serio, siempre sonriendo, siempre con la mejor actitud. Uno podía tener un mal día, un momento angustiante y su sola presencia ya lo alegraba a uno, porque si él notaba que uno estaba ‘bajito’, buscaba la forma de hacerte reír, “a ver, pues, anímese, pues, que usted se ve mejor riéndose”, decía. Hablaba con orgullo de todos los años que llevaba en el periódico, de toda la gente que había conocido. Lucía su uniforme con gusto y se le notaba feliz de llevar en su camiseta el logo de EL COLOMBIANO”.

Carlos Mario Gómez, editor nocturno y que hace parte de EL COLOMBIANO desde hace 37 años, recordó que desde niño Juan Gonzalo tuvo como desvelo que sus compañeros se sintieran apoyados y queridos. “Juan siempre se caracterizó por ser un gran compañero y buen futbolista. Lo conocí desde niño, en la Escuela Federico Ozanam, en Buenos Aires, fuimos compañeros en la primaria. Desde entonces, él me contaba que vendía el periódico EL COLOMBIANO en las madrugadas y luego se venía a estudiar. Era el mejor de todos nosotros en el fútbol. Con el paso de los años, nos volvimos a cruzar en EL COLOMBIANO. Siempre amable y mamagallista. Una gran persona y compañero. Mi solidaridad con su familia. La fui bien con él en la escuela. Incluso, varias veces me defendió cuando algunos de los compañeros se pasaban haciendo matoneo a todos los compañeros . Juan llegaba al momento a ponerles tatequieto”.

Chalo era un gran hincha de Nacional, y entre risas siempre encontraba el fútbol como la excusa para sacarle un momento de distensión a las apremiantes jornadas en el periódico. Así lo recordó Rodrigo Morales, director del Q´Hubo: “Juan Gonzalo era un bacán de tiempo completo. Su saludo siempre estaba acompañado de una gran sonrisa. No importaba si era de mañana, tarde o noche, era dueño de una gran energía positiva. Con Chalo, como le decía yo, nos unía el amor por Nacional y ahí siempre teníamos tema para alargar el saludo diario. En una gran época en Q’HUBO teníamos dos pases de cortesía para ver el Verde. Muchas veces los compartí con él . Cuando el Covid se llevó los pases, me los seguía reclamando para ir al Atanasio, y aunque él sabía que la respuesta iba a ser negativa, nos quedábamos hablando un ratico sin afanes. Juan Gonzalo, descansá en paz. Dejaste una gran huella en nuestras vidas y creo que eso vale todo el oro del mundo”.

En las cosas más sencillas, Chalo siempre mostró su talante como ser humano y compañero. Fresvier Hidalgo, diseñador de redacción, recordó también la particular manera en la que Chalo le mostraba su aprecio. “Un gran admirador de mis pintas, siempre tenía algún comentario bacano de ellas, decía ‘ojalá tuviera la personalidad y la plata para ponérmelas’, le contestaba que solo necesitaba la personalidad porque yo no usaba cosas tan costosas, que más valían esos pisos que él tenía, le daba mucha risa. Decía también que cuando me iba a desprender de alguna cosa, lo sorprendí cuando un día le llevé unos tenis que yo sabía que cuando me los vio le gustaron mucho, esa cara de sorpresa y agradecimiento no se me olvidan, el día que se los puso nos tomamos una foto. Era un bacán, un ser de luz a los cuales el Señor quiere tener arriba y se los lleva rápido a disfrutar de la eternidad. Un abrazo y consuelo para su familia”.