La trágica muerte del instructor de la Universidad Nacional y su esposa luego de perder su casa en el centro de Medellín

La presión por las deudas adquiridas llevaron al instructor deportivo de la Universidad Nacional, Jaime Alberto Ramírez Álvarez, y a su esposa María Eugenia Álvarez, a vender la casa que compraron en el piso 8 de un edificio del centro de Medellín. Después de entregar las llaves, tomaron una fatal decisión. La muerte de estos dos adultos mayores, de 68 y 65 años, respectivamente, ocurrió el pasado martes en el conjunto residencial Andalucía, ubicado en la calle 55 con la carrera 40, en el barrio Boston, comuna 10 (La Candelaria), luego de que ambos se arrojaran desde el piso 22 de esta urbanización.

El instructor de la Universidad Nacional hace 44 años había vendido esta propiedad dos semanas atrás, a una persona que dio con el precio necesario para entregar la propiedad y poder saldar todas las deudas que fueron adquiriendo con el tiempo. Entérese: Revelan nuevos detalles del accidente en el que murió Sonia Izquierdo, estudiante que estaba reportada como desaparecida El acuerdo que había hecho con el comprador es que este martes le entregaría las llaves de la vivienda, razón por la cual los vigilantes los dejaron ingresar a la propiedad sin contratiempos, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Después de cumplir con el último paso que les quitaba cualquier propiedad sobre la casa que la pareja había comprado con el esfuerzo de su trabajo, en lugar de salir, decidieron subir hasta el piso 22 sin que nadie se percatara de ello.

El reporte de las autoridades señaló que primero cayó Jaime Alberto, situación que alertó a los vigilantes y la administración de este conjunto residencial. Cuando apenas estaban llegando a verificar lo sucedido, ocurrió lo mismo con María Eugenia, falleciendo esta pareja de esposos. Le puede interesar: Piden explicaciones por polémica grabación sobre uso de recursos de la Universidad Nacional para viajes Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección a los cuerpos sin vida de esta pareja de esposos, de quienes pocos reproches se tuvieron dentro del conjunto residencial los años que allí vivieron.