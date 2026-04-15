La trágica muerte del instructor de la Universidad Nacional y su esposa luego de perder su casa en el centro de Medellín

La presión por las deudas adquiridas llevaron al instructor deportivo de la Universidad Nacional, Jaime Alberto Ramírez Álvarez, y a su esposa María Eugenia Álvarez, a vender la casa que compraron en el piso 8 de un edificio del centro de Medellín. Después de entregar las llaves, tomaron una fatal decisión.
La muerte de estos dos adultos mayores, de 68 y 65 años, respectivamente, ocurrió el pasado martes en el conjunto residencial Andalucía, ubicado en la calle 55 con la carrera 40, en el barrio Boston, comuna 10 (La Candelaria), luego de que ambos se arrojaran desde el piso 22 de esta urbanización.