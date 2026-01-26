x

“Llevaba tres años en Colombia”: se conocen detalles del canadiense que cayó de un piso 10 en El Poblado

Dirk Frankenne, canadiense de 43 años, murió tras caer de un piso 10 en El Poblado. Llevaba tres años en Medellín y padecía depresión. Conozca las rutas de salud mental activas en la ciudad.

  • La policía investiga el hecho, inicialmente, como un suicidio. FOTO: CORTESÍA
    La policía investiga el hecho, inicialmente, como un suicidio. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

En la mañana de este lunes 26 de enero, un hecho consternó a los residentes y ocupantes de un edificio en zona céntrica de El Poblado. Un estruendo alertó a los vigilantes del edificio Art Living, en el sector Lalinde, de la Comuna 14. Al verificar la situación, vieron el cuerpo de un hombre tendido sobre la fuente de agua.

Al llegar las autoridades a investigar el caso, corroboraron que el hombre fallecido era de nacionalidad canadiense, identificado como Dirk Christian Martin Frankenne, de 43 años. El ciudadano extranjero ocupaba un apartamento en el piso 10 del edificio, desde donde cayó, falleciendo al instante.

Lea: Los extranjeros que se lanzan de los hoteles en Medellín

Aunque inicialmente se habló de que se trataba de un turista de visita recientemente en la ciudad, uno de sus compañeros fue el que ayudó a esclacer, en parte, el fatal hecho. Según su testimonio, Martin trabajaba remotamente en asesorías financieras y llevaba viviendo tres años en Colombia. También aseguró que el Frankenne sufría de depresión desde “muy pequeño”, y que la última vez que lo vio fue precisamente este domingo 25 de enero, en la noche, cuando ambos salieron a dar un paseo y a sacar al perro. Al llegar esta mañana al apartamento encontró que su compañero se había lanzado desde el balcón. Mientras avanzan en la investigación las autoridades señalaron que manejan el caso como un suicidio.

En 2024, el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín señaló que en varios casos de extranjeros que, al parecer cometieron suicidio en la ciudad (la mayoría lanzándose de hoteles y edificios), encontró ciertos patrones como antecedentes de trastornos de salud mental como depresión y algunas otras derivadas del abuso de sustancias psicoactivas. También encontraron al indagar en varios de los casos ocurridos ese año que los círculos familiares y redes de apoyo y cuidado de estas personas eran bastante precarios y reducidos. Muchos de ellos tenían vínculos débiles o rotos con sus familiares en sus lugares de origen y en Medellín, a pesar de tener algunos amigos, realmente no habían logrado establecer un entorno sólido de cuidado y confianza.

Medellín ofrece, tanto para sus habitantes como para turistas y extranjeros asentados temporalmente en la ciudad, estrategias de apoyo y contención en casos de crisis de salud mental. Está, entre otras rutas, el Código Dorado, como una estrategia rápida y gratuita que funciona las 24 horas del día para atender emergencias por trastornos psicológicos y situaciones que afectan la salud mental, como es el caso de la conducta suicida, el consumo de sustancias o crisis emocionales. Para activar el código, solo se debe llamar a la Línea Amiga Saludable 444 44 48 o a la Línea 123 Social, para recibir acompañamiento.

También le puede interesar: Condenan a dos hermanos por el asesinato de alias La Diabla en Medellín, ¿cuántos años estarán en prisión?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es la línea de prevención del suicidio en Medellín?
Puede comunicarse con la Línea Amiga Saludable al (604) 444 44 48 o marcar a la Línea 123 Social. Ambas funcionan las 24 horas para activar el “Código Dorado” y recibir atención psicológica inmediata.
¿Qué es el Código Dorado de la Alcaldía de Medellín?
Es una ruta de atención de emergencias para crisis de salud mental, conducta suicida o consumo de sustancias. Ofrece traslado y atención gratuita a través de psicólogos y personal de salud capacitado.

