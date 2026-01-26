“Llevaba tres años en Colombia”: se conocen detalles del canadiense que cayó de un piso 10 en El Poblado

En la mañana de este lunes 26 de enero, un hecho consternó a los residentes y ocupantes de un edificio en zona céntrica de El Poblado. Un estruendo alertó a los vigilantes del edificio Art Living, en el sector Lalinde, de la Comuna 14. Al verificar la situación, vieron el cuerpo de un hombre tendido sobre la fuente de agua.

Al llegar las autoridades a investigar el caso, corroboraron que el hombre fallecido era de nacionalidad canadiense, identificado como Dirk Christian Martin Frankenne, de 43 años. El ciudadano extranjero ocupaba un apartamento en el piso 10 del edificio, desde donde cayó, falleciendo al instante.

Aunque inicialmente se habló de que se trataba de un turista de visita recientemente en la ciudad, uno de sus compañeros fue el que ayudó a esclacer, en parte, el fatal hecho. Según su testimonio, Martin trabajaba remotamente en asesorías financieras y llevaba viviendo tres años en Colombia. También aseguró que el Frankenne sufría de depresión desde “muy pequeño”, y que la última vez que lo vio fue precisamente este domingo 25 de enero, en la noche, cuando ambos salieron a dar un paseo y a sacar al perro. Al llegar esta mañana al apartamento encontró que su compañero se había lanzado desde el balcón. Mientras avanzan en la investigación las autoridades señalaron que manejan el caso como un suicidio.

En 2024, el Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín señaló que en varios casos de extranjeros que, al parecer cometieron suicidio en la ciudad (la mayoría lanzándose de hoteles y edificios), encontró ciertos patrones como antecedentes de trastornos de salud mental como depresión y algunas otras derivadas del abuso de sustancias psicoactivas. También encontraron al indagar en varios de los casos ocurridos ese año que los círculos familiares y redes de apoyo y cuidado de estas personas eran bastante precarios y reducidos. Muchos de ellos tenían vínculos débiles o rotos con sus familiares en sus lugares de origen y en Medellín, a pesar de tener algunos amigos, realmente no habían logrado establecer un entorno sólido de cuidado y confianza.