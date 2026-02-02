Hombre muere tras incendio provocado presuntamente por su esposa en Medellín

Un hombre de 27 años falleció en Medellín (Colombia) después de resultar gravemente quemado en el incendio de la vivienda donde residía con su esposa, en un hecho que la Policía Metropolitana investiga como presunto homicidio en contexto de violencia intrafamiliar en el oriente de la ciudad. Según los primeros informes oficiales y el relato de familiares, el suceso se produjo en la madrugada del 31 de enero de 2026, en una casa situada en el barrio La Milagrosa, en la comuna 9 de Medellín. La víctima fue identificada como Alexis Ospina Piedrahita, conductor de aplicación y DJ, que murió horas después en el Hospital San Vicente Fundación a causa de quemaduras de segundo y tercer grado.

Discusión de pareja y fuego intencionado en la vivienda

De acuerdo con la información recabada por medios locales y autoridades, la esposa de Ospina habría llegado al domicilio en estado de embriaguez. Tras una discusión porque él no le abrió la puerta, la mujer abandonó el lugar, compró gasolina y regresó para presuntamente rociar el combustible por una ventana y prender fuego a la vivienda con el hombre en su interior. Testigos y allegados han explicado que el fuego se propagó con rapidez por el inmueble. Pese a la intensidad del incendio, el hombre logró salir por sus propios medios, con gran parte del cuerpo afectado por las llamas. Vecinos del sector le auxiliaron de inmediato y lo trasladaron en un vehículo particular a la Clínica Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio Buenos Aires, desde donde fue remitido al pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación.

Un portavoz de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, consultado por la prensa local, calificó el caso como un posible homicidio en el marco de violencia intrafamiliar y señaló que se activaron las unidades de investigación para esclarecer los hechos y localizar a la presunta autora. “Se adelantan las labores de búsqueda de la compañera sentimental, señalada por testigos como la persona que habría provocado el incendio”, explicó el mando policial, subrayando que se recogen testimonios y elementos materiales probatorios para ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Víctima joven, padre de una niña y con antecedentes de agresiones

Alexis Ospina, de 27 años, era padre de una niña de cinco años que no se encontraba en la vivienda en el momento del incendio, según confirmaron sus familiares. El joven alternaba su trabajo como conductor de plataformas de movilidad con labores como DJ en eventos y fiestas en Medellín, una actividad que, según su entorno, realizaba principalmente los fines de semana.



Además: Así fue como en menos de 5 horas mataron a 5 personas en el Suroeste antioqueño Familiares de la víctima han denunciado públicamente que la relación de pareja estaba marcada por episodios previos de violencia. Según estas versiones, Ospina habría sufrido una agresión con arma blanca en noviembre de 2025, por la que necesitó intervención quirúrgica, y se habrían registrado discusiones reiteradas. La madre del joven detalló a un medio nacional que su hijo había presentado al menos una denuncia ante la Fiscalía por agresiones anteriores. En declaraciones a la prensa, la madre del fallecido describió la secuencia previa al incendio y reclamó avances en la investigación. “Tuvo una discusión con la pareja, y ella se fue y compró una bolsa de gasolina, y llegó, y por la ventana del apartamento tiró la bolsa de gasolina hacia adentro y la prendió. Prendió el apartamento, y como mi hijo estaba adentro, al salir mi hijo a volarse, lo cogió la llama del fuego”, relató la mujer, que pidió que “se haga justicia” y que la principal sospechosa responda ante las autoridades.

Investigación penal por violencia intrafamiliar en Medellín

Tras el fallecimiento de Ospina, el caso pasó a ser investigado como homicidio. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación trabajan de forma coordinada para recopilar pruebas, reconstruir cronológicamente los hechos y determinar la responsabilidad penal de la presunta agresora, actualmente en paradero desconocido, según las autoridades. Las autoridades han subrayado que este no es un hecho aislado. Medios locales han informado de otros episodios recientes de violencia intrafamiliar y ataques con fuego en el área metropolitana de Medellín, lo que ha reavivado el debate sobre la prevención y atención integral a las víctimas, así como la necesidad de reforzar las rutas de denuncia y protección en la ciudad. Organizaciones especializadas en violencia basada en género y violencia intrafamiliar en Colombia recuerdan que los casos en los que una persona rocía combustible y prende fuego a su pareja o expareja se han registrado también en otras ciudades del país y de la región, y suelen estar asociados a patrones previos de agresiones físicas, amenazas y control. Estos crímenes han motivado en algunos países reformas legales y campañas específicas de prevención. Lea aquí: Hombre que asesinó a un carnicero en Caldas y lo grabó todo con su propio celular no aceptó los cargos de la Fiscalía

Relevancia local y llamado a reforzar la prevención