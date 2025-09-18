Pidiendo limosna con bebés, red ganaba más de $180 millones mensuales en El Poblado

En una redada sorpresa realizada en varios puntos de la ciudad, las autoridades desbarataron una red que utilizaba bebés y menores de edad para explotarlos a través de la mendicidad.
El operativo, realizado de forma conjunta por la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Medellín, comprendió siete capturas, realizadas en los barrios El Poblado, Boston, Carpinelo y Santa Cruz.
Le puede interesar: Mujer acusada por extranjero en el Parque Lleras de haberlo drogado y robado sería integrante del grupo delictivo ‘Las Barbies’
Las autoridades precisaron que los menores eran explotados principalmente en zonas como el Parque Lleras, Provenza y la Calle 10, en donde sus victimarios se aprovechaban del alto flujo de turistas para pedir productos de primera necesidad como leche, pañales, alimentos, medicamentos, entre otros, y luego revenderlos de forma clandestina.