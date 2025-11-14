Videos captaron impactante explosión en complejo industrial de Buenos Aires, Argentina: hay varios heridos

Una fuerte explosión registrada en un complejo industrial de Ezeiza, un municipio ubicado en la provincia de Buenos Aires —a unos 30 kilómetros al sur de la capital argentina y conocido internacionalmente por albergar el principal aeropuerto del país— desató un incendio de grandes proporciones.
La emergencia afectó al menos a dos plantas químicas y dejó por lo menos 15 personas heridas en la noche de este viernes 14 de noviembre, según reportes preliminares de las autoridades.
El estallido, cuya causa aún no ha sido revelada, se produjo en una zona donde operan varias fábricas dedicadas a la producción de agroquímicos y pinturas.