Medellín se ganó un millón de dólares para la Alianza Cero Hambre: ¿cómo se invertirá?

Medellín fue escogida como una de las ciudades ejemplo a nivel mundial en la lucha contra el hambre y fue galardonada con el premio Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies gracias a su Alianza Medellín Cero Hambre.
En la edición de este año, Medellín compitió con un grupo de 630 ciudades y fue escogida como una de las 24 urbes modelo y merecedoras de un estímulo económico.
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El alcalde Federico Gutiérrez, quien viajó a Madrid para recibir en nombre de la ciudad el galardón, no solo destacó la importancia del premio de un millón de dólares para darle un nuevo impulso a la alianza, sino que resaltó la participación de la capital antioqueña en esa cruzada para ayudar a los más vulnerables.
“Nos ganamos un millón de dólares con la Fundación Bloomberg Philanthropies para Cero Hambre. Cuando llegamos al gobierno el 28% de los hogares tenía hambre, hoy lo hemos logrado reducir al 19% y vamos a seguir bajando. Tenemos cero muertes de niños entre los cero y los 5 años por desnutrición aguda en lo que va de nuestro gobierno y así va a seguir siendo”, dijo el mandatario distrital.