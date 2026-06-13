Mandan a la cárcel a tres presuntos implicados del asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González por su presunta participación en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.
Los hechos son investigados por las autoridades, que sostienen que el crimen estaría vinculado con la labor periodística de la víctima. Los tres procesados fueron capturados, imputados y enviados a un centro carcelario por decisión de una jueza de control de garantías mientras avanza el proceso.
Lea más: Capturan a presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia
De acuerdo con la investigación, las autoridades recopilaron videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos implicados antes del homicidio.