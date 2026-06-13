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Mandan a la cárcel a tres presuntos implicados del asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

La Fiscalía imputó a tres personas por el homicidio del periodista Cristian Herrera, ocurrido el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. La investigación señala que el crimen estaría relacionado con su actividad periodística y se apoyó en videos de seguridad y otros elementos probatorios.

  • El homicidio ocurrió el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental, en Norte de Santander. FOTO: Policía Nacional / Redes sociales
    El homicidio ocurrió el 6 de junio en el barrio Quinta Oriental, en Norte de Santander. FOTO: Policía Nacional / Redes sociales
  • El crimen estaría relacionado con la labor periodística que desarrollaba Cristian Herrera. FOTO: Defensoría.
    El crimen estaría relacionado con la labor periodística que desarrollaba Cristian Herrera. FOTO: Defensoría.
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González por su presunta participación en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.

Los hechos son investigados por las autoridades, que sostienen que el crimen estaría vinculado con la labor periodística de la víctima. Los tres procesados fueron capturados, imputados y enviados a un centro carcelario por decisión de una jueza de control de garantías mientras avanza el proceso.

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De acuerdo con la investigación, las autoridades recopilaron videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos implicados antes del homicidio.

El crimen estaría relacionado con la labor periodística que desarrollaba Cristian Herrera. FOTO: Defensoría.
El crimen estaría relacionado con la labor periodística que desarrollaba Cristian Herrera. FOTO: Defensoría.

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Reconstrucción de los hechos e hipótesis de la Fiscalía

Según la Fiscalía, Wilmer Portillo González habría realizado seguimientos al periodista utilizando un taxi, tanto en su lugar de residencia como en otros espacios que frecuentaba. Las indagaciones también indican que presuntamente se reunió con Angélica Vesga Arenas para observar la vivienda de Herrera y comunicar el momento en que debía ejecutarse el ataque.

Con la información obtenida durante esas actividades, John Sebastián Duque Andrade habría llegado al lugar de los hechos en una motocicleta. La hipótesis del ente investigador señala que el procesado disparó contra el periodista sin descender del vehículo y posteriormente abandonó el sector.

Las labores adelantadas por la Fiscalía establecen que el homicidio podría estar relacionado con el ejercicio periodístico de Cristian Herrera. Dentro del expediente se indica que la víctima había recibido amenazas atribuidas al grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia de la P’.

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Delitos imputados y elementos incautados

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres capturados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias correspondientes.

En desarrollo de la investigación, las autoridades incautaron un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares, elementos que fueron incorporados al proceso judicial que adelantan las autoridades.

Por determinación de una jueza de control de garantías de Cúcuta, los tres procesados deberán permanecer en un centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial y se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

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