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Agéndese para el tercer día del Mundial 2026: partidos, horarios y dónde verlos en vivo

La jornada de este sábado 13 de junio, tercer día del Mundial 2026, reúne cuatro enfrentamientos de fase de grupos con selecciones de distintos continentes; aquí le contamos cuáles son.

  • Horarios de hoy en el Mundial 2026: programación completa de la jornada de fase de grupos. Foto: FIFA
    Horarios de hoy en el Mundial 2026: programación completa de la jornada de fase de grupos. Foto: FIFA
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 28 minutos
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La jornada de hoy, 13 de junio del Mundial 2026, contempla cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos. Los compromisos se disputan en sedes de Estados Unidos y Canadá dentro del calendario de la segunda fecha del campeonato.

El día se organiza en franjas horarias escalonadas para facilitar la transmisión internacional y el seguimiento simultáneo de varios grupos, con actividad en los grupos B, C y D.

Los partidos del Mundial en Colombia podrán seguirse a través de diferentes plataformas y canales oficiales de transmisión como Caracol Televisión, RCN Televisión, el servicio deportivo DSports y la plataforma digital Disney+, que cuentan con los derechos de emisión del torneo en el país.

Así queda la programación completa de los partidos de hoy:

Qatar vs Suiza (Grupo B)

El primer partido de la jornada enfrenta a Qatar y Suiza en el Estadio de San Francisco, en Estados Unidos. El compromiso está programado para las 2:00 p. m. hora de Colombia.

Entérese: Prográmese: Catar se enfrenta a Suiza este sábado en Santa Clara, por el Grupo B del Mundial

Brasil vs Marruecos (Grupo C)

El segundo encuentro del día se disputa entre Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey (Estados Unidos). El partido está fijado para las 5:00 p. m. en Colombia.

Haití vs Escocia (Grupo C)

El tercer partido enfrenta a Haití y Escocia en el estadio de Boston, en Estados Unidos. El horario corresponde a las 8:00 p. m. en Colombia. Este encuentro completa la actividad del grupo C en la jornada.

Australia vs Turquía (Grupo D)

El cierre de la jornada lo protagonizan Australia y Turquía en el BC Place de Vancouver, Canadá. El partido está programado para las 11:00 p. m. hora Colombia.

Resumen de la jornada del día de ayer, 12 de junio del Mundial 2026

La fecha anterior dejó dos partidos destacados en la fase de grupos. En el grupo D, Estados Unidos logró una victoria contundente 4-1 frente a Paraguay, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y ubicarse en la parte alta de la tabla. En el otro encuentro, correspondiente al grupo B, Canadá empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina, en un partido más cerrado que dejó a ambos equipos con un punto en su debut.

Con estos resultados, la tabla del grupo D quedó liderada por Estados Unidos con 3 puntos y +3 de diferencia de gol, seguido de Paraguay sin unidades. En el grupo B, la clasificación se mantiene ajustada, con Canadá y Bosnia y Herzegovina igualados con 1 punto cada uno.

Lea también: Estados Unidos arrasó a Paraguay y dejó claro que va en serio en el Mundial. Vea los goles

Lo que viene para mañana el 14 de junio

La programación para mañana 14 de junio continúa con la fase de grupos del Mundial 2026 e incluye a selecciones de los grupos E y F.

En el grupo E, los enfrentamientos son Alemania vs Curazao y Costa de Marfil vs Ecuador.En el grupo F, los partidos son Países Bajos vs Japón y Suecia vs Túnez.

La jornada mantiene el formato de cuatro partidos en distintas sedes de Norteamérica y empieza a perfilar las primeras tendencias en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

Todos los partidos contarán con cobertura en vivo de EL COLOMBIANO, con actualización minuto a minuto de los partidos y desarrollo de los encuentros a medida que avanza la fase de grupos del Mundial 2026.

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