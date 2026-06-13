“Los enviaremos al infierno”: Trump muestra el video del bombardeo que mató al máximo jefe del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump anunció en la noche del viernes 12 de junio la muerte de alias ‘Niño Guerrero’, el hombre que convirtió una pandilla carcelaria venezolana en una de las organizaciones terroristas más temidas del continente americano.
El mandatario, además de publicar la noticia, también publicó un video de 10 segundos en su cuenta de Truth Social en el que se ve cómo una casa de techo verde, rodeada de árboles y terreno seco en una zona rural de Venezuela, es bombardeada y reducida a una enorme nube de fuego y humo en cuestión de segundos.
“El Comando ejecutó un ataque para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”, escribió Trump, quien calificó el operativo como “cinético, rápido y letal”.
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