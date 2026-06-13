Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

Este viernes 12 de junio, sobre las 11:05 de la noche, el Ejército Nacional capturó en el peaje de Flandes (Tolima) a alias Víctor Chalá, señalado de ser el responsable de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 7 de mayo pasado en la vereda Palmichal del municipio de Briceño, en el norte de Antioquia.
La captura se dio por orden judicial, por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. Cinco personas más fueron detenidas en flagrancia por porte ilegal de armas.
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