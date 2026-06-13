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“Ahora no lo vaya a soltar”: el fuerte mensaje de Rendón a Petro tras la captura de alias Chalá

En el departamento se produjeron las primeras reacciones tras la captura de este líder de las disidencias de las Farc.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente de la República, Gustavo Petro. FOTO: El Colombiano
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente de la República, Gustavo Petro. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una operación realizada durante las últimas horas en el departamento de Tolima, el Ejército Nacional capturó a alias Chalá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc más buscados en Antioquia y que es señalado de ordenar el asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño.

La operación militar se realizó durante la noche del pasado 12 de junio en inmediaciones del peaje de Flandes, en donde los soldados hicieron efectiva una orden de captura por los delitos terrorismo, homicidio, extorsión y concierto para delinquir.

Le puede interesar: En video | Así fue la huida en motocicleta de alias Chala, herido tras combates en Briceño, Antioquia

Luego de que se conociera la noticia, en el departamento se produjeron las primeras reacciones.

Foto de la captura de Alias <i>Víctor Chalá.</i>
Foto de la captura de Alias Víctor Chalá.

Una de ellas fue la del gobernador Andrés Julián Rendón, quien celebró la detención.

“Este bandido es responsable de hechos como el asesinato del periodista de Yarumal, Mateo Pérez. Salió correteado de Antioquia porque aquí le tenemos fastidio a los criminales. Por eso habíamos ofrecido una recompensa por él de hasta $300 millones, que permitió su localización y captura”, expresó el mandatario seccional.

A renglón seguido, Rendón interpeló a Petro por las negociaciones que continúan avanzando con las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá y le recordó el incidente ocurrido en julio de 2024 con una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que el cabecilla guerrillero fue detenido y posteriormente liberado por su condición de vocero de paz.

“Petro, ahora no lo vaya a soltar como hizo con Calarcá después de que lo habíamos capturado aquí en Antioquia. Estaremos muy pendientes del proceso en la Fiscalía”, agregó Rendón.

Según ha trascendido, Chalá estaba en compañía de otros cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc cuando fue capturado. Se presume que iba hacia el departamento de Caquetá.

Lea también: Él es alias Víctor Chalá, quien estaría detrás del presunto homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

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